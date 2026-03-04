بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من «عملية برية لإسرائيل في لبنان»، معتبرًا أنّها «خطأ استراتيجي». وأشار إلى أنّ «حزب الله ارتكب خطأ فادحًا بقصف إسرائيل وتعريض شعب لبنان للخطر».