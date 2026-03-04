ماكرون يحذر إسرائيل من خطأ استراتيجي
04 March 2026
04 March 2026
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من «عملية برية لإسرائيل في لبنان»، معتبرًا أنّها «خطأ استراتيجي». وأشار إلى أنّ «حزب الله ارتكب خطأ فادحًا بقصف إسرائيل وتعريض شعب لبنان للخطر».
Just in
07 :25
الجيش الإسرائيلي: نستهدف منصات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي بإيران
07 :22
طوارئ الصحة: الاعتداءات الإسرائيلية على منطقتي عرمون والسعديات أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 8 مواطنين بجروح
07 :18
بالفيديو: غارة اسرائيلية على فندق في بعبدا! تتمة
07 :01
الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش: دمرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
06 :59
إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية… تتمة
06 :47
دوي صفارات الإنذار في البحرين
04 March 2026
04 March 2026
04 March 2026
04 March 2026
04 March 2026
04 March 2026
04 March 2026
-
04 March 2026
04 March 2026
04 March 2026