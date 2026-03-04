الجمهورية: تأجيل الانتخابات
04 March 2026
35 secs ago
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
تحدثت مصادر قريبة من مراجع رسمية لـ«الجمهورية»، عن احتمال اللجوء إلى خيار التمديد لمجلس النواب، لأنّ الحرب الدائرة في لبنان والمنطقة باتت تمنع إجراء الانتخابات المقررة في العاشر من ايار المقبل، مشيرة الى انّ باب الترشيحات لهذه الانتخابات سيُقفل في العاشر من الشهر الجاري، فيما لم يبلغ عدد المرشحين الى الآن 50 مرشحاً.
وبثت قناة LBCI أمس، أنّ توافقًا حصل بين رئيس الجمهورية ورئيسيّ المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين، على أن يتقدّم بطلب التمديد 65 نائبًا، في خطوة تهدف إلى تأمين الغطاء القانوني اللازم لإقرار هذا التمديد.
Just in
07 :25
الجيش الإسرائيلي: نستهدف منصات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي بإيران
07 :22
طوارئ الصحة: الاعتداءات الإسرائيلية على منطقتي عرمون والسعديات أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 8 مواطنين بجروح
07 :18
بالفيديو: غارة اسرائيلية على فندق في بعبدا! تتمة
07 :01
الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش: دمرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
06 :59
إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية… تتمة
06 :47
دوي صفارات الإنذار في البحرين
