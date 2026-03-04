بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تحدثت مصادر قريبة من مراجع رسمية لـ«الجمهورية»، عن احتمال اللجوء إلى خيار التمديد لمجلس النواب، لأنّ الحرب الدائرة في لبنان والمنطقة باتت تمنع إجراء الانتخابات المقررة في العاشر من ايار المقبل، مشيرة الى انّ باب الترشيحات لهذه الانتخابات سيُقفل في العاشر من الشهر الجاري، فيما لم يبلغ عدد المرشحين الى الآن 50 مرشحاً.

وبثت قناة LBCI أمس، أنّ توافقًا حصل بين رئيس الجمهورية ورئيسيّ المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين، على أن يتقدّم بطلب التمديد 65 نائبًا، في خطوة تهدف إلى تأمين الغطاء القانوني اللازم لإقرار هذا التمديد.