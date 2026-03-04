الأنباء الكويتية: عون: حظر النشاطات المخالفةلا رجوع عنه
source: الأنباء
الأنباء الكويتية: في اليوم الثاني من زج لبنان في الحرب، تحرك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في اتصالات ولقاءات معلنة وغير معلنة، ومنها دعوته سفراء اللجنة الخماسية الى الاجتماع في بعبدا، فيما كان هناك تحرك لرئيس الحكومة نواف سلام في اتجاه عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وشكلت آخر المستجدات ورؤية للبنان للتعامل معها ومقررات الحكومة، محور البحث في قصر بعبدا بين الرئيس عون وسفراء اللجنة الخماسية حيث أكد عون أمامهم أن «قرار مجلس الوزراء بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه»، مضيفا ان «مجلس الوزراء أوكل إلى الجيش والقوى الأمنية تنفيذه في كل المناطق اللبنانية».
وقال إن اطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، والذي يقوم بدوره كاملا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية.
وطلب عون من دول اللجنة الخماسية «الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان الذي يلتزم بمندرجات الإعلان عن وقف الاعمال العدائية ومستعد لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية ورعاية دولية».
