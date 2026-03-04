weather logo
ارتفاع حصيلة العدوان على بعلبك إلى 4 شهداء و15 جريحًا بينما تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض

  • 04 March 2026
  • 2 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

