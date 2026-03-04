سكاي نيوز عربية: الجيش السوري يعزز انتشاره على الحدود مع لبنان والعراق
04 March 2026
1 min ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: عزز الجيش السوري، الثلاثاء، انتشاره على الحدود مع لبنان والعراق، في ظل تصاعد التوترات والحرب في المنطقة.
وقالت هيئة العمليات بالجيش السوري في بيان إن القوات عززت انتشارها على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق لضبط الحدود.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية، مشيرة إلى أن الوحدات المنتشرة تضم قوات حرس الحدود وكتائب استطلاع لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب.
-
