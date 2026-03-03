البيان التاسع "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
03 March 2026
source: tayyar.org
بيان صادر عن المقـ.ـاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾
صَدَقَ اللـ.ـهُ العَلِيّ العَظِيم
ردًّا على العـ.ـدوان الإسرائـ.ـيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة استهدف مجـ.ـاهدو المقـ.ـاومة الإسلامية عند الساعة 13:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 قاعدة راوية في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 03-03-2026
19 :11
المستشار الألماني: متفقون على ضرورة التخلص من النظام المروع في إيران
19 :05
بيان جديد "للحزب"! تتمة
19 :03
هجوم صاروخي على القواعد الأميركية في دبي وقطر والكويت وانفجارات ضخمة في أبو ظبي
19 :02
ترامب: سنرى ما سيحدث في إيران لكن علينا أولاً القضاء على الجيش
18 :58
شو الوضع؟ الحرب تزداد شراسة و"جس نبض" إسرائيلي للإحتلال البري... باسيل يرفض يدعو للإلتفاف حول الجيش واحتضان النازحين ووضع السلاح تحت لواء الشرعية تتمة
18 :53
ترامب: كل شيء قد تم تدميره في إيران
المدارس مقفلة... إلى متى؟
تهديد إسرائيلي لحارة صيدا!
هل سيتم التمديد للمجلس النيابي؟
"بري لا يُريد التحدث مع الحزب"!
هل تُغلق الأجواء اللبنانية؟... رسامني يكشف
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ كان من خارج منطقة جنوب الليطاني!
السيد: في لبنان اليوم زحمة نواطير…
تحذير إسرائيلي عاجل إلى مطار طهران!
EXCLUSIVE
خاص - وزير عن خيارات الحكومة لاحتواء التصعيد: فات الأوان!
بيانٌ لـ "طيران الشرق الأوسط "... هذا ما جاء فيه!
EXCLUSIVE
كواليس - نواب يتوقعون تأجيل الانتخابات: التمديد مسألة وقت!
بيانٌ هامّ لـ"المالية" إلى العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والمدنيين...
هذا ما أعلنه "الحزب"...
"الحزب فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء إسرائيل؟
هل تُقفل الجامعة اللبنانيّة غدًا؟
"جنود إسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. ماذا كشفت اليونيفيل؟!
غارة إسرائيليّة بعد تجمُّع الأهالي... إليكم التفاصيل!
بيانٌ هامّ للرئيس برّي... ماذا جاء فيه؟
منخفض جوي غدا والطقس يتحول الى ماطر
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان اكثر من 80 بلدة في جنوب لبنان
بيان جديد "للحزب"!
03 March 2026
شو الوضع؟ الحرب تزداد شراسة و"جس نبض" إسرائيلي للإحتلال البري... باسيل يرفض يدعو للإلتفاف حول الجيش واحتضان النازحين ووضع السلاح تحت لواء الشرعية
03 March 2026
هذا هو عدد النازحين في لبنان حتى الساعة!
03 March 2026
المدارس مقفلة... إلى متى؟
03 March 2026
تهديد إسرائيلي لحارة صيدا!
03 March 2026
هل سيتم التمديد للمجلس النيابي؟
03 March 2026
"بري لا يُريد التحدث مع الحزب"!
03 March 2026
هل تُغلق الأجواء اللبنانية؟... رسامني يكشف
03 March 2026
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ كان من خارج منطقة جنوب الليطاني!
03 March 2026
السيد: في لبنان اليوم زحمة نواطير…
03 March 2026