بيان صادر عن المقـ.ـاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللـ.ـهُ العَلِيّ العَظِيم



ردًّا على العـ.ـدوان الإسرائـ.ـيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة استهدف مجـ.ـاهدو المقـ.ـاومة الإسلامية عند الساعة 13:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 قاعدة راوية في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 03-03-2026‏