المدارس مقفلة... إلى متى؟
03 March 2026
source: tayyar.org
أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:
أولا: فيما يتعلق بالمدارس والثانويات الرسمية، فقد توجهت الوزيرة والإدارة التربوية بالشكر والتقدير إلى إدارات هذه المدارس للتجاوب السريع وفتح أبوابها واستقبال العائلات والمساعدة على إيوائهم. أكدت الوزيرة أن المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية ستبقى مقفلة هذا الأسبوع لحين إستكمال استقبال المواطنين النازحين من أماكن الخطر والتهديد والدمار.
وتطمئن الوزيرة أهالي وتلاميذ المدرسة والمعاهد الرسمية إلى أن العمل جار في الوزارة للتعويض على ما فاتهم من دروس، عبر برنامج استثنائي للتعليم عن بعد، تتولى الوزارة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء الاعداد له وسيتم وضعه بتصرفهم ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بواسطة المنصة التربوية المخصصة لهذه الغاية.
ثانيا: أما بالنسبة للمدارس والمعاهد الخاصة، ونظرا لدقة الوضع الأمني واستمرار الخطر وعدم الإستقرار، نتيجة للعدوان الإسرئيلي، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تدعو المؤسسات التربوية الخاصة إلى تجنب التعليم الحضوري حتى نهاية هذا الأسبوع وسيصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي بيانات لاحقة لتوضيح مسار التعليم للأسبوع المقبل.
