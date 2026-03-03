weather logo
Tayyar Article

نتنياهو: حزب الله ارتكب خطأً كبيرا جدا عندما هاجمنا وعلى الحكومة اللبنانية أن تفهم أن حزب الله يجرّهم إلى حرب ليست حربهم

  • 03 March 2026
  • 45 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

