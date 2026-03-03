كلمة النائب جبران باسيل:

- نؤيد توجهات رئيس الجمهورية والحكومة لناحية حصر قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الدولة واعتبار اي عمل عسكري او امني خارج اطار الدولة هو عمل خارج الشرعية والقانون

- السلاح فقد مشروعيّته القانونية. ونرى ان هذا الأمر ممكن ان يٌترجم بشكل او بآخر داخل مجلس النواب ليأخذ مداه الكامل، ونطرح هذا الموضوع من باب وقوفنا الى جانب رئيس المجلس بصفته رئيساً للسلطة التشريعية، وبصفته قائداً للطائفة الشيعية، وبصفته اليوم يحمل مسؤولية كبيرة

- نقف الى جانب رئيس المجلس لاحتواء الوضع والبيئة وليس لتمزيق البيئة والمجتمع – نحن نريد لهم الخير وليس الشرّ، ولا نضمر لهم الاّ الوحدة وليس الانقسام ولكن ليس على حساب وحدة لبنان

- نحمّل السلطة مسؤولية وصول الأوضاع الى هنا لأنّها لم تقر استراتيجية دفاع كما تعهّدت بخطاب القسم والبيان الوزاري وتركت الأمور للوقت وللقرار الخارجي فوصلت لهذا الوضع دون معالجة فعليّة بل لفظية لإرضاء الرأي العام والخارج وشراء الوقت انتظاراً لحرب اتت دون ان تكون البلاد محصنة

- إن تأييدنا هو لقرارات وتوجّهات الحكومة، امّا دعمنا الفعلي فهو للجيش ولقائده الذي يتصرّف بأعلى درجات المسؤولية والذي يتعرّض اليوم لحملة حقد تعوّدنا عليها ممّن يبغضون الجيش اللبناني

- نقف الى جانب الجيش وقائده لأنه لا يريد ان يدمّر المؤسسة العسكرية كما يريد البعض ويرفض انقسامها، وفي الوقت نفسه يريد فعلاً بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيده ويجب توفير الامكانات والصلاحيات اللازمة له لذلك

- الجيش تلقى الأمر من الحكومة وعليه تنفيذه ولكن اتركوا له طريقة التنفيذ وبلا خفّة وقلّة مسؤولية – على السلطة السياسية ان تعطي الأمر الذي يمكن تنفيذه ولا يحق لها اعطاء اوامر تعرف استحالة تنفيذها لكي ترضي الخارج...