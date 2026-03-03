هل تُغلق الأجواء اللبنانية؟... رسامني يكشف
03 March 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أنّ أمن مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت أولوية مطلقة، وأنّ قرار إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة اتُّخذ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدفاع، مع تشديد إجراءات المراقبة والمتابعة الدقيقة للتطورات الأمنية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير رسامني إلى المطار، حيث اطّلع على الواقع التشغيلي والأمني، وتحدّث إلى وسائل الإعلام عن آخر المستجدات في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وشدّد رسامني على أنّ "الأمن الداخلي للمطار مضبوط بالكامل"، لافتاً إلى أنّ الأجهزة الأمنية المختصة، وجهاز أمن المطار، وأنظمة الرادار، تتابع على مدار الساعة حركة الإقلاع والهبوط، بما يضمن أعلى معايير السلامة للمسافرين والطواقم الجوية. وأوضح أنّ القرار بالإبقاء على الأجواء مفتوحة لم يكن قراراً تقنياً فحسب، بل استند إلى تجارب سابقة أظهرت أنّ إقفال المجال الجوي خطوة شديدة التعقيد وتترتب عليها عواقب كبيرة. وقال: "تعلّمنا من التجارب الماضية، وندرك أنّ كل ساعة يُقفل فيها المجال الجوي تخلّف تداعيات وعقبات. لذلك اخترنا أن نبقي الأجواء مفتوحة مع أقصى درجات الحيطة والحذر، ومع مراقبة مشددة للتطورات".
وأشار الوزير رسامني إلى أنّ الوزارة تجري تنسيقاً دائماً مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، إضافة إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية، في إطار مساعٍ لتحييد المطار والمرافئ اللبنانية عن أي استهداف.
وفي ما يتصل بالوضع الأمني المحيط بالمطار، ولا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، أقرّ الوزير بأنّ طبيعة الاستهدافات الأخيرة، التي غالباً ما تحصل من دون إنذارات مسبقة، تجعل المشهد غير قابل للتنبؤ الكامل، ما يفرض جهوزية دائمة وتعاطياً آنياً مع أي تطور. وأكد وجود خطة إنقاذية واضحة للحالات الطارئة، وغرفة عمليات مجهّزة للتعامل مع سيناريوهات متعددة، مضيفاً: "نحن جاهزون، واستخلصنا العبر من تجارب سابقة".
ورداً على سؤال حول مدى تفاؤله بقرب انتهاء الحرب، قال: "لا أحد يملك جواباً حاسماً، لكن بطبيعتي أحاول أن أبقى متفائلاً كي أتمكن من تنفيذ خطة العمل التي وضعناها. الأمور ليست سهلة، لكننا سنواصل العمل مهما كانت الظروف".
وفي لحظة إنسانية لافتة، تحدّث الوزير عن المشهد الذي صادفه في طريقه إلى المطار، قائلاً إن ما رآه من عائلات مهجّرة تفترش الطرقات كان أكثر ما أثقل عليه خلال الزيارة. وأضاف: "قبل أن نتحدث عن توسعة المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، نحن أمام مأساة إنسانية كبيرة. الجنوب والضاحية الجنوبية يتعرّضان للقصف، ومواطنون لا علاقة لهم بما يجري يُهجَّرون من منازلهم. هذا هو الهمّ الحقيقي اليوم". واعتبر أنّ أي تأخير في الأعمال الإنشائية يمكن تداركه لاحقاً، "أما القلق الأكبر فهو على الوضع الإنساني المؤلم الذي نعيشه".
وختم بالتأكيد أنّ لبنان يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل هذه المرحلة الدقيقة، وأن الأولوية تبقى لحماية المواطنين والمسافرين، مع الإصرار على إبقاء المرافق الحيوية عاملة ما أمكن، حفاظاً على الحد الأدنى من الاستقرار الوطني في ظروف استثنائية".
17 :37
هل سيتم التمديد للمجلس النيابي؟ تتمة
17 :36
كلمة النائب جبران باسيل:
- نؤيد توجهات رئيس الجمهورية والحكومة لناحية حصر قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الدولة واعتبار اي عمل عسكري او امني خارج اطار الدولة هو عمل خارج الشرعية والقانون
- السلاح فقد مشروعيّته القانونية. ونرى ان هذا الأمر ممكن ان يٌترجم بشكل او بآخر داخل مجلس النواب ليأخذ مداه الكامل، ونطرح هذا الموضوع من باب وقوفنا الى جانب رئيس المجلس بصفته رئيساً للسلطة التشريعية، وبصفته قائداً للطائفة الشيعية، وبصفته اليوم يحمل مسؤولية كبيرة
- نقف الى جانب رئيس المجلس لاحتواء الوضع والبيئة وليس لتمزيق البيئة والمجتمع – نحن نريد لهم الخير وليس الشرّ، ولا نضمر لهم الاّ الوحدة وليس الانقسام ولكن ليس على حساب وحدة لبنان
- نحمّل السلطة مسؤولية وصول الأوضاع الى هنا لأنّها لم تقر استراتيجية دفاع كما تعهّدت بخطاب القسم والبيان الوزاري وتركت الأمور للوقت وللقرار الخارجي فوصلت لهذا الوضع دون معالجة فعليّة بل لفظية لإرضاء الرأي العام والخارج وشراء الوقت انتظاراً لحرب اتت دون ان تكون البلاد محصنة
- إن تأييدنا هو لقرارات وتوجّهات الحكومة، امّا دعمنا الفعلي فهو للجيش ولقائده الذي يتصرّف بأعلى درجات المسؤولية والذي يتعرّض اليوم لحملة حقد تعوّدنا عليها ممّن يبغضون الجيش اللبناني
- نقف الى جانب الجيش وقائده لأنه لا يريد ان يدمّر المؤسسة العسكرية كما يريد البعض ويرفض انقسامها، وفي الوقت نفسه يريد فعلاً بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيده ويجب توفير الامكانات والصلاحيات اللازمة له لذلك
- الجيش تلقى الأمر من الحكومة وعليه تنفيذه ولكن اتركوا له طريقة التنفيذ وبلا خفّة وقلّة مسؤولية – على السلطة السياسية ان تعطي الأمر الذي يمكن تنفيذه ولا يحق لها اعطاء اوامر تعرف استحالة تنفيذها لكي ترضي الخارج...
17 :33
معلومات للـLBCI: توافق بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين على أن يتقدم بطلب التمديد 65 نائبًا
17 :30
كلمة النائب جبران باسيل:
- هل اسناد ايران سيؤمّن حماية للبنان او يعرّضه لأخطار اضافية ودولية شعبية وحياتية وامنية واجتماعية ومالية واقتصادية وسيؤدّي الى احتلال المزيد من اراضيه، وما يحكى الآن عن 15 كلم؟ انشالله لأ...
- هل قرار حزب الله هو لتعزيز موقع لبنان التفاوضي مع اسرائيل بالنسبة للنقاط المحتلة او لتعزيز موقع ايران التفاوضي وتوسيع جبهتها، او بأقلّ الأحوال، لتعزيز موقع الحزب وتغيير المعادلة القائمة منذ 15 شهرا والتي ليست لصالحه، وهل يريد ان يغيّرها لصالح لبنان او لصالحه او لصالح ايران؟
- اذا كان القرار نابعا من خلفية ايمانية عقيدية متعلّقة بالفرد، فقرار الانتحار ممكن ان يكون افرادياً ولكن لا يمكن ان يكون قراراً جماعياً
- السلاح الذي لعب دوراً مشهوداً ومشكوراً في التحرير عام 2000 وفي الدفاع عنها من بعده، خسر وظيفته الدفاعية في 8 اوكتوبر 2023، وخسر بسبب حرب الاسناد، دوره الرادع لإسرائيل فسقطت معادلة الردع وحلّ مكانها معادلة استباحة اسرائيل لوطننا، وبات هذا السلاح للأسف سبباً لتعريض استقرار لبنان
- نحن ولو كنا في موقع المعارضة، نحن معارضون للسلطة ولكن لسنا معارضين للشرعية، بل خُلقنا من الشرعية والجيش ونبقى خلف الشرعية، ونؤيّد التوجهات الصادرة عن السلطة البارحة، رئيس الجمهورية والحكومة
17 :26
كلمة النائب جبران باسيل:
- ان تعتدي اسرائيل على لبنان فأمر معتادة عليه ولم تحتج يوماً ذريعة لذلك ولكن ان نعطي حجّة من الباب الايراني لا اللبناني، لأنكم سكتم 15 شهراً دون رد على اسرائيل وما استطعتم الانتظار يوما واحدا لتردّوا على ما تعرّضت له ايران، ان نعطي بهكذا اطار حجّة جريمة بحق البيئة الحاضنة والوطن
- اليوم تم ادخال لبنان مجددا بحرب لا مصلحة فيها. قبل كان موقفنا واضحا وعلنيا في 8 اكتوبر يوم زجّ لبنان بحرب غزّة التي تبيّن ان لا مصلحة له فيها بل اتى منها كل الضرر عليه وعلى مواطنيه ومقاوميه، وانهى التفاهم بيننا وبين الحزب حول مبدأ الدفاع عن لبنان وليس الهجوم او الاسناد لأي أحد
- نؤكّد اليوم مجدّداً موقفنا الرافض لحرب اسناد ايران لأن لا مصلحة للبنان فيها وسيأتي منها الضرر والخراب مجدّداً
- تقضي المصلحة الوطنية العليا بأن يقاس اي قرار بمفعوله الميداني وأثره على مبدأ حماية لبنان اولاً فهل اسناد غزّة امّنت حماية للبنان او سبّبت احتلال جديد له لما يسمّى بـ 5 مواقع؟
17 :23
غارة تستهدف صيدا
-
