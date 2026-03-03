يُردّد أكثر من نائب من كتلٍ نيابية واتجاهات سياسية متعددة، بأن تمدد الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية الى لبنان خلطَ الأوراق السياسية والإنتخابية في لبنان، وقد يفرض واقعاً جديداً على المشهد الداخلي، وباتت الانتخابات النيابية بحكم المؤجلة نتيجة التطورات الأمنية الكبيرة في لبنان المنطقة، فيما التمديد للمجلس النيابي لعامٍ أو عامين مسألة وقت وينتظر الإخراج المناسب.