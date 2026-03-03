كواليس - نواب يتوقعون تأجيل الانتخابات: التمديد مسألة وقت!
03 March 2026
source: tayyar.org
يُردّد أكثر من نائب من كتلٍ نيابية واتجاهات سياسية متعددة، بأن تمدد الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية الى لبنان خلطَ الأوراق السياسية والإنتخابية في لبنان، وقد يفرض واقعاً جديداً على المشهد الداخلي، وباتت الانتخابات النيابية بحكم المؤجلة نتيجة التطورات الأمنية الكبيرة في لبنان المنطقة، فيما التمديد للمجلس النيابي لعامٍ أو عامين مسألة وقت وينتظر الإخراج المناسب.
16 :09
وسائل إعلام إيرانية: قصف جوي يدمر مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة قم
16 :01
"رويترز": تعرّض موقع في طهران قريب من مقر مجلس الخبراء المكلف باختيار الزعيم الإيراني الجديد لهجوم
15 :50
الجيش الإسرائيلي: الموجة التاسعة من الغارات على طهران تستهدف بنية تحتية رسمية
15 :48
خاص - وزير عن خيارات الحكومة لاحتواء التصعيد: فات الأوان! تتمة
15 :47
قصف عنيف على العاصمة الإيرانية
15 :45
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه إسرائيل
EXCLUSIVE
خاص - وزير عن خيارات الحكومة لاحتواء التصعيد: فات الأوان!
03 March 2026
بيانٌ لـ "طيران الشرق الأوسط "... هذا ما جاء فيه!
03 March 2026
العراق.. اعتراض مسيّرة في محيط سجن “أبو غريب” ببغداد
03 March 2026
بيانٌ هامّ لـ"المالية" إلى العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والمدنيين...
03 March 2026
سويسرا: قناتنا الدبلوماسية بين أميركا وإيران ما زالت مفتوحة
03 March 2026
هذا ما أعلنه "الحزب"...
03 March 2026
"الحزب فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء إسرائيل؟
03 March 2026
هل تُقفل الجامعة اللبنانيّة غدًا؟
03 March 2026
الجيش الأردني ينفي تعرّض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة
03 March 2026
"جنود إسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. ماذا كشفت اليونيفيل؟!
03 March 2026