أعلنت وزارة المالية أنها "حوّلت الى مصرف لبنان المنحة المالية عن شهر آذار للعسكريين في الخدمة الفعلية وللعسكريين المتقاعدين، كما والمنحة المالية للمتقاعدين المدنيين عن أشهر ثلاثة منصرمة". واوضحت انه "بإمكان المعنيين بها سحبها كل من مصرفه الخاص اعتباراً من صباح غدٍ الاربعاء ٤ آذار الجاري".