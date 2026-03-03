تعرّضت بلدة صديقن لغارة إسرائيليّة ثانية أسفرت عن سقوط إصابات عدّة.

وأفادت "الوكالة الوطنيّة للاعلام" بأنّ الأهالي كانوا قد تجمّعوا بعد الغارة الأولى، ما أدّى إلى وقوع خسائر بشريّة نتيجة الغارة الثانية.