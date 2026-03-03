غارة إسرائيليّة بعد تجمُّع الأهالي... إليكم التفاصيل!
03 March 2026
22 mins ago
source: tayyar.org
تعرّضت بلدة صديقن لغارة إسرائيليّة ثانية أسفرت عن سقوط إصابات عدّة.
وأفادت "الوكالة الوطنيّة للاعلام" بأنّ الأهالي كانوا قد تجمّعوا بعد الغارة الأولى، ما أدّى إلى وقوع خسائر بشريّة نتيجة الغارة الثانية.
Just in
14 :36
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بوقوع هجوم صاروخي على حيفا
14 :29
الرئيس عون اتصل بالرئيس الفرنسي ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب طالباً تدخل فرنسا لوقف التمدد الإسرائيلي
14 :20
هل تُقفل الجامعة اللبنانيّة غدًا؟ تتمة
14 :14
"جنود إسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. ماذا كشفت اليونيفيل؟! تتمة
14 :10
اليونيفيل: اتصالات مستمرة مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي و"الميكانيزم" لخفض التصعيد
14 :06
غارة إسرائيلية على بلدة زبقين قضاء صور
