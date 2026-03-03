وطنية - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الظهر ويتحول الطقس تدريجا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مترافقة برياح ناشطة شمال البلاد حيث تقارب ال 60 كم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، وتنحسر الأمطار تدريجا ليلا.







وجاء في النشرة الآتي:







-الحال العامة:







منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية مصدره جنوب تركيا، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى فجر يوم الخميس حيث يعود الطقس الى الاستقرار.







ملاحظة: نحذر من خطر الانزلاقات بسبب تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1400 متر.







ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 23، في طرابلس بين 11 و 20 وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.







-الطقس المتوقع في لبنان:







الثلاثاء:







قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية وبقاء خطر تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 1400 متر.







الأربعاء:







غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الظهر ويتحول الطقس تدريجا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مترافقة برياح ناشطة شمال البلاد حيث تقارب ال 60 كم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ط، وتنحسر الأمطار تدريجا ليلا.







الخميس:







قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.







الجمعة:







قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الداخلية.







-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 4 درجات، في الداخل من 3 الى 14 درجة.







-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.







-الانقشاع: جيد اجمالا.







-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60% .







-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.







-الضغط الجوي: 769 ملم زئبق







-ساعة شروق الشمس: 6,04







-ساعة غروب الشمس:17,36



