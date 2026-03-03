بالفيديو - إسقاط مسيّرة اسرائيلية فوق اجواء الجنوب!
03 March 2026
32 mins ago
source: tayyar.org
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إسقاط مسيّرة اسرائيلية في أرنون- قضاء النبطية.
13 :07
غارة إسرائيليّة استهدفَت منزلًا في بلدة فرون في الجنوب
13 :04
الحرس الثوري الإيراني: إطلاق الموجة الـ15 من عملية الوعد الصادق 4 ضد أهداف أميركية في المنطقة
12 :59
قناة 12 الإسرائيلية: سلسلة إطلاق صواريخ من إيران وصفارات إنذار إضافية في الوسط وملايين الإسرائيليين في الملاجئ
12 :49
وسائل إعلام إسرائيلية: إسقاط 4 صواريخ باليستية إيرانية فوق الأردن وقرب القدس والضفة الغربية
12 :48
وزير خارجية الإمارات: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية حظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية
12 :41
المتحدث باسم الخارجية القطرية: مخزوننا من صواريخ الاعتراض لم ينضب ولدينا ما يكفي للتعامل مع الخطر المستمر
