من اغتالَت إسرائيل بالأمس؟
03 March 2026
source: tayyar.org
أشار الجيش الإسرائيليّ إلى أنّه استهدف "مسؤول ملفّ التعاظم العسكريّ لحزب الله نيابة عن فيلق القدس".
وكتب الجيش عبر حسابه على "إكس":
"أغار سلاح البحرية الاثنين بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية على منطقة بيروت وقضى على المدعو رضا خزاعي مسؤول ملف التعاظم العسكري لحزب الله نيابة عن فيلق القدس والذي يشغل أيضًا منصب رئيس أركان فيلق لبنان في القوة.
في إطار مهامه كان المدعو خزاعي اليد اليمنى لقائد فيلق لبنان وكان يعتبر عنصرًا مركزيًا في عملية بناء قوة حزب الله. وكان مسؤولًا عن التنسيق بين حزب الله وإيران ولا سيما عن مواءمة احتياجات حزب الله مع الموارد التي توفّرها إيران.
في هذا المنصب أشرف على عمليات واسعة في فيلق لبنان وداخل حزب الله، شملت عمليات التسلح بالأسلحة والمعدات الإيرانية وتنفيذ خطة التعاظم العسكري الخاصة به وإعادة إعماره بعد عملية "سهام الشمال".
وكجزء من مهامه ساعد خزاعي في ترسيخ مسارات نقل الوسائل القتالية من إيران إلى لبنان وواكب خطط إنتاج أسلحة حزب الله على الأراضي اللبنانية.
يعمل جيش الدفاع بقوة ضد حزب الله وضد قراره الانخراط في للمعركة والعمل برعاية النظام الايراني".
11 :22
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار ضخم في وسط إسرائيل
11 :22
القناة 12 الإسرائيلية: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض عدد من الصواريخ القادمة من إيران
11 :17
اعترفوا بتعاملهم مع إسرائيل... وهذا ما حصل! تتمة
11 :14
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة ميدون في البقاع الغربي
11 :09
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في إيلات
11 :02
القناة 12 الإسرائيلية: 4 مصابين في سقوط مباشر لصاروخ على مبنى في الجليل الأعلى
