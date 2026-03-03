بالفيديو: الجيش يخلي مواقع عند الحدود... ماذا في التفاصيل؟
03 March 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الجيش يخلي عددا من مواقعه المتقدمة عند الحافة الحدودية مع فلسطين المحتلة إلى نقاط اخرى للتمركز فيها.
الجيش يخلي مواقع عند الحدود... ماذا في التفاصيل؟ pic.twitter.com/uuBFazkDWN— tayyar.org (@tayyar_org) March 3, 2026
11 :22
وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار ضخم في وسط إسرائيل
11 :22
القناة 12 الإسرائيلية: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض عدد من الصواريخ القادمة من إيران
11 :17
اعترفوا بتعاملهم مع إسرائيل... وهذا ما حصل! تتمة
11 :14
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة ميدون في البقاع الغربي
11 :09
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في إيلات
11 :02
القناة 12 الإسرائيلية: 4 مصابين في سقوط مباشر لصاروخ على مبنى في الجليل الأعلى
