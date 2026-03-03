أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الجيش يخلي عددا من مواقعه المتقدمة عند الحافة الحدودية مع فلسطين المحتلة إلى نقاط اخرى للتمركز فيها.

الجيش يخلي مواقع عند الحدود... ماذا في التفاصيل؟ pic.twitter.com/uuBFazkDWN — tayyar.org (@tayyar_org) March 3, 2026