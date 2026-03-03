ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 9 آلاف ليرة والمازوت 13 ألف ليرة وقارورة الغاز 16 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: مليون و824 ألف ليرة



البنزين 98 أوكتان: مليون و867 ألف ليرة



المازوت: مليون و411 ألف ليرة



الغاز: مليون و417 ألف ليرة.