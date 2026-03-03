"الحزب" في بيان: حذرنا مرارًا بأن عمليات الاغتيال والتدمير لا يمكن أن تستمر
03 March 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
بيان صادر عن حزب الله:
منذ خمسة عشر شهرًا والعدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان بالقتل والتدمير والتجريف وبكل أشكال الإجرام. ولم تنفع كل التحركات السياسية والدبلوماسية في لجم هذا العدوان وإلزامه بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومستلزماته.
حذرنا مرارًا بأن العدوان من دون رد لا يمكن أن تستمر، وعمليات الاغتيال والتدمير لا يمكن أن تستمر، والمطلوب هو وضع حدّ للعدوان بكل الوسائل المتاحة وبالحرارة والتحرك الفعالين.
لا يمكن تبرير العدوان المستمر بالذرائع، فالمواجهة حق مشروع، وما قامت به المقاومة الإسلامية هو رد فعل على العدوان لحسابات وطنية بالدرجة الأولى، وحق استجلاب الأمن والاستقرار لأهلنا ومناطقنا على امتداد لبنان.
إن رد المقاومة الإسلامية على ثكنة عسكرية في الكيان الغاصب هو عمل دفاعي، وهو حقّ مشروع، وعلى المعنيين والمهتمين والمسؤولين أن يتوجهوا إلى إيقاف العدوان كسبب مباشر لكل ما يجري في لبنان.
05 :24
وزير الخارجية الإيراني: روبيو اعترف بشيء نعلمه جميعا وهو أن أمريكا دخلت الحرب باختيارها دعما ل”إسرائيل”
05 :23
الأنباء الكويتية: يوم النزوح (الأنباء) تتمة
05 :04
الاحتلال الإسرائيلي يصدر انذار لمبنيين جديدين في منطقتي حارة حريك والغبيري
05 :00
ترامب: ستعرفون ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض "قريبا" (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :43
الأخبار: سلطة الوصاية تطعن المقاومة... وسلام لا يعبأ بالحرب الأهلية: عون يطلب إلى الجيش عدم الاشتباك مع العدو (الأخبار) تتمة
04 :30
الأخبار: تسريبات إعلامية لجيش العدو: الهجوم على لبنان مُقرّر... والخطة مُعدّة مُسبقاً (الأخبار) تتمة
Other stories
من هم المستهدفون بالغارات الإسرائيلية؟ مصادر أمنية تكشف!
" للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية.." بيانٌ من بلدية جونيه!
"مستاء".. هذا ما كشفه زوار بري!
سجال بين هيكل وسلام.. " هذا إنتحار"!
بعد أنباء عن اغتياله... بيان للنائب محمد رعد!
شو الوضع؟ تحول كبير في التعاطي مع النشاط العسكري للحزب ورفض عام لزج لبنان في حرب إسناد إيران...
هذا ما قاله رئيس نقابة الأفران عن وضع الخبز... هل ينقطع؟
استشهاد القائد العسكري لسرايا القدس في لبنان!
EXCLUSIVE
كواليس - اجتماع بين مرجعية ووزير على هامش جلسة الحكومة
قطع أوتوستراد رياق باتجاه بعلبك
بري: لا تعليق!
استهداف قرض الحسن في هذه المناطق!
الرئيس عون اتصل بسلطان عُمان وبالرئيس القبرصي
معلومات أوّليّة عن غارة في الرياق
تغيير النظام أم تغيير الجغرافيا؟
رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير يتوعد الحزب بـ"ضربة مدمّرة"
تحذير عاجل من السفارة الأميركية في بيروت: غادروا لبنان الآن الوضع خطير!
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت!
هل تقفل المدارس غدًا؟
EXCLUSIVE
كواليس - وزير من "الثنائي" مصدوم.. ويؤيد قرارات الحكومة
