Tayyar Article
" للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية.." بيانٌ من بلدية جونيه!
-
02 March 2026
-
9 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
إعلان صادر عن بلدية جونية :
" حيث أنه يقع في صلب أولويات بلدية جونية السهر على أوضاع سكان المدينة والنازحين على حد سواء، والسهر على أمنهم جميعًا ضمن النطاق البلدي، تعلن البلدية أنها تواكب عن كثب الظروف المستجدة في الآونة الأخيرة، وعليه تم تكليف لجنة تنسيق ومتابعة لشؤون النازحين.
بناءً عليه،
تطلب بلدية جونية من المواطنين كافة ما يلي:
على أصحاب الفنادق والمنتجعات والشقق السكنية المفروشة وغير المفروشة إبلاغ البلدية عن أسماء النازحين لديهم وأرقام هواتفهم مع ضم صور عن بطاقات الهوية، على أن يتم تحديث البيانات بشكل يومي، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
نأمل من السكان والأهالي التعاون مع البلدية والمخاتير للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية أو أي طارئ يثير الريبة حفاظًا على السلامة العامة وسلامة السكان.
عدم السماح بإشغال أو استثمار أي محل تجاري أو مستودع قبل الحصول على موافقة البلدية المسبقة، أياً كانت وجهة الاستعمال.
للغاية المذكورة أعلاه، وضعت البلدية بتصرف المواطنين "خط ساخن" للمراجعة وتقديم الشكاوى والإخبارات:
09/913000
وانطلاقًا من مسؤوليتها في تطبيق القوانين وحماية أبنائها، تستند البلدية إلى قرار الحكومة اللبنانية القاضي بالحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وهي تلتزم تنفيذ القوانين والأنظمة بما يحفظ سلامة المدينة وسكانها. لذا تؤكد بلدية جونية وقوفها إلى جانب المدنيين الأبرياء وترفض في المقابل أي مخاطر ناتجة عن أي مسؤول حزبي أو نشاط غير قانوني قد يعرض جونية وأهلها للخطر.
آملين تجاوبكم ومساعدتكم في تخطي المحن.
حفظ الله لبنان واللبنانيين."
-
Just in
-
21 :50
معاريف: "إسرائيل" تدرس دخولًا بريًا إلى جنوب لبنان
-
21 :40
جيش العدو الإسرائيلي: استخدمنا مئات الذخائر ضد عشرات منصات إطلاق الصواريخ غرب إيران ومنظومات الدفاع الجوي
-
21 :29
جيش العدو الإسرائيلي يعلن قصف مقر الاستخبارات العسكرية في طهران
-
21 :23
سماع أصوات اعتراضات صاروخية في سماء الدوحة
-
21 :23
قناة 14 الاسرائيلية: تمت الموافقة على خطة شاملة ومفصلة للعمليات في لبنان على مدى أيام طويلة عند الضرورة
-
21 :19
بلومبيرغ تقول مخزون الدفاعات الجوية في قطر والإمارات سينتهي خلال أسبوع
-
-
Other stories
-
-
-
"مستاء".. هذا ما كشفه زوار بري!
-
سجال بين هيكل وسلام.. " هذا إنتحار"!
-
بعد أنباء عن اغتياله... بيان للنائب محمد رعد!
-
شو الوضع؟ تحول كبير في التعاطي مع النشاط العسكري للحزب ورفض عام لزج لبنان في حرب إسناد إيران...
-
هذا ما قاله رئيس نقابة الأفران عن وضع الخبز... هل ينقطع؟
-
استشهاد القائد العسكري لسرايا القدس في لبنان!
-
EXCLUSIVE
كواليس - اجتماع بين مرجعية ووزير على هامش جلسة الحكومة
-
قطع أوتوستراد رياق باتجاه بعلبك
-
بري: لا تعليق!
-
استهداف قرض الحسن في هذه المناطق!
-
الرئيس عون اتصل بسلطان عُمان وبالرئيس القبرصي
-
معلومات أوّليّة عن غارة في الرياق
-
تغيير النظام أم تغيير الجغرافيا؟
-
رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير يتوعد الحزب بـ"ضربة مدمّرة"
-
تحذير عاجل من السفارة الأميركية في بيروت: غادروا لبنان الآن الوضع خطير!
-
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت!
-
هل تقفل المدارس غدًا؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير من "الثنائي" مصدوم.. ويؤيد قرارات الحكومة
-
باسيل: التيار يدعم توجّهات الرئيس عون ويؤيد قرارات مجلس الوزراء
-
هل يكفي مخزون الغاز في لبنان؟
-
-
Just in
-
21 :50
معاريف: "إسرائيل" تدرس دخولًا بريًا إلى جنوب لبنان
-
21 :40
جيش العدو الإسرائيلي: استخدمنا مئات الذخائر ضد عشرات منصات إطلاق الصواريخ غرب إيران ومنظومات الدفاع الجوي
-
21 :29
جيش العدو الإسرائيلي يعلن قصف مقر الاستخبارات العسكرية في طهران
-
21 :23
سماع أصوات اعتراضات صاروخية في سماء الدوحة
-
21 :23
قناة 14 الاسرائيلية: تمت الموافقة على خطة شاملة ومفصلة للعمليات في لبنان على مدى أيام طويلة عند الضرورة
-
21 :19
بلومبيرغ تقول مخزون الدفاعات الجوية في قطر والإمارات سينتهي خلال أسبوع