إعلان صادر عن بلدية جونية :



" حيث أنه يقع في صلب أولويات بلدية جونية السهر على أوضاع سكان المدينة والنازحين على حد سواء، والسهر على أمنهم جميعًا ضمن النطاق البلدي، تعلن البلدية أنها تواكب عن كثب الظروف المستجدة في الآونة الأخيرة، وعليه تم تكليف لجنة تنسيق ومتابعة لشؤون النازحين.



بناءً عليه،

تطلب بلدية جونية من المواطنين كافة ما يلي:



على أصحاب الفنادق والمنتجعات والشقق السكنية المفروشة وغير المفروشة إبلاغ البلدية عن أسماء النازحين لديهم وأرقام هواتفهم مع ضم صور عن بطاقات الهوية، على أن يتم تحديث البيانات بشكل يومي، وذلك تحت طائلة المسؤولية.



نأمل من السكان والأهالي التعاون مع البلدية والمخاتير للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية أو أي طارئ يثير الريبة حفاظًا على السلامة العامة وسلامة السكان.



عدم السماح بإشغال أو استثمار أي محل تجاري أو مستودع قبل الحصول على موافقة البلدية المسبقة، أياً كانت وجهة الاستعمال.



للغاية المذكورة أعلاه، وضعت البلدية بتصرف المواطنين "خط ساخن" للمراجعة وتقديم الشكاوى والإخبارات:

09/913000



وانطلاقًا من مسؤوليتها في تطبيق القوانين وحماية أبنائها، تستند البلدية إلى قرار الحكومة اللبنانية القاضي بالحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وهي تلتزم تنفيذ القوانين والأنظمة بما يحفظ سلامة المدينة وسكانها. لذا تؤكد بلدية جونية وقوفها إلى جانب المدنيين الأبرياء وترفض في المقابل أي مخاطر ناتجة عن أي مسؤول حزبي أو نشاط غير قانوني قد يعرض جونية وأهلها للخطر.



آملين تجاوبكم ومساعدتكم في تخطي المحن.



حفظ الله لبنان واللبنانيين."



