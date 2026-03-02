نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه استيائه من اطلاق حزب الله الصواريخ رغم تأكيد الحزب انه لن يفعل ذلك، وهو ما نقله بري الى رئيس الجمهورية واستَند اليه الاخير في طمأنته اللبنانيين بان الحزبَ لن يتدخل.