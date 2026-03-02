سجال بين هيكل وسلام.. " هذا إنتحار"!
02 March 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
كشفت معلومات "الجديد" عن عرض قائد الجيش العماد رودلف هيكل 5 سيناريوهات أولها حول مواجهة الجيش لقوات العدو الاسرائيلية في حال اجتياحها واتخذ مجلس الوزراء قراره بالاجماع برفض المواجهة لانها "انتحار للجيش".
واضافت أن سجالاً حصل بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء مع قائد الجيش خلال الجلسة حول آلية توقيف المتورطين بعد حديث هيكل عن تداعيات خطورة المواجهة في تطبيق قرارات الحكومة .
21 :50
معاريف: "إسرائيل" تدرس دخولًا بريًا إلى جنوب لبنان
21 :40
جيش العدو الإسرائيلي: استخدمنا مئات الذخائر ضد عشرات منصات إطلاق الصواريخ غرب إيران ومنظومات الدفاع الجوي
21 :34
" للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية.." بيانٌ من بلدية جونيه! تتمة
21 :29
جيش العدو الإسرائيلي يعلن قصف مقر الاستخبارات العسكرية في طهران
21 :23
سماع أصوات اعتراضات صاروخية في سماء الدوحة
21 :23
قناة 14 الاسرائيلية: تمت الموافقة على خطة شاملة ومفصلة للعمليات في لبنان على مدى أيام طويلة عند الضرورة
بعد أنباء عن اغتياله... بيان للنائب محمد رعد!
شو الوضع؟ تحول كبير في التعاطي مع النشاط العسكري للحزب ورفض عام لزج لبنان في حرب إسناد إيران...
هذا ما قاله رئيس نقابة الأفران عن وضع الخبز... هل ينقطع؟
استشهاد القائد العسكري لسرايا القدس في لبنان!
كواليس - اجتماع بين مرجعية ووزير على هامش جلسة الحكومة
قطع أوتوستراد رياق باتجاه بعلبك
بري: لا تعليق!
استهداف قرض الحسن في هذه المناطق!
الرئيس عون اتصل بسلطان عُمان وبالرئيس القبرصي
معلومات أوّليّة عن غارة في الرياق
تغيير النظام أم تغيير الجغرافيا؟
رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير يتوعد الحزب بـ"ضربة مدمّرة"
تحذير عاجل من السفارة الأميركية في بيروت: غادروا لبنان الآن الوضع خطير!
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت!
هل تقفل المدارس غدًا؟
كواليس - وزير من "الثنائي" مصدوم.. ويؤيد قرارات الحكومة
باسيل: التيار يدعم توجّهات الرئيس عون ويؤيد قرارات مجلس الوزراء
هل يكفي مخزون الغاز في لبنان؟
سلسلة انذارات لأدرعي باستهداف الجنوب!
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية رئيس هيئة الاستخبارات في الحزب!
