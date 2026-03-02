كشفت معلومات "الجديد" عن عرض قائد الجيش العماد رودلف هيكل 5 سيناريوهات أولها حول مواجهة الجيش لقوات العدو الاسرائيلية في حال اجتياحها واتخذ مجلس الوزراء قراره بالاجماع برفض المواجهة لانها "انتحار للجيش".



واضافت أن سجالاً حصل بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء مع قائد الجيش خلال الجلسة حول آلية توقيف المتورطين بعد حديث هيكل عن تداعيات خطورة المواجهة في تطبيق قرارات الحكومة .

