بعد أنباء عن اغتياله... بيان للنائب محمد رعد!
02 March 2026
source: tayyar.org
تعليقاً على تصريح رئيس الحكومة اللبنانية السيد نواف سلام الذي أدلى به بعد جلسة الحكومة الطارئة في قصر بعبدا، أدلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بما يلي:
نتفهم عجز الحكومة اللبنانية أمام العدو الصهيوني الغاشم الذي يستبيح السيادة الوطنية ويحتل الأرض ويشكل تهديداً متواصلاً لأمن واستقرار البلاد.. ونتفهم أيضاً حقها في اتخاذ قرار الحرب والسلم وقصورها عن تنفيذ ذلك وفرضه على العدو المنتهك للسلم الوطني والمتمادي في حربه العدوانية ضد لبنان وشعبه.
إلا أننا لا نرى موجباً في ظل هذا العجز والقصور الواضحين أن يتخذ الرئيس سلام وحكومته قرارات عنترية ضد اللبنانيين الرافضين للاحتلال ويتهمهم بخرق السلم الذي تنكر له العدو ورفض تنفيذ موجباته على مدى سنة وأربعة أشهر، وفرض على اللبنانيين حكومة وشعباً حالة الحرب اليومية دون أن تتمكن الحكومة من وقف اعتداءاته المتواصلة أو حتى من توظيف ما تزعمه من صداقات دولية للبنان من أجل إرغام العدو على وقف الحرب ضد بلادنا...
كان اللبنانيون ينتظرون قراراً بحظر العدوان، فإذا بهم أمام قرار حظر رفض العدوان..
إن ردة فعل حزب الله إزاء التمادي الصهيوني في الاعتداء على أحرار وشرفاء الناس وحلفائهم في لبنان والمنطقة إن هي إلا إشارة رافضة لمسار الإذعان وخداع اللبنانيين بأن مصالحة العدو والخضوع لشروطه هو السبيل الوحيد المتاح ليتحقق الأمن والسلام اللبناني الموهوم.
Just in
20 :16
القناة 12 العبرية: منذ بداية الحرب على إيران، تم نقل 960 إسرائيلياً إلى المشافي كلهم أصيبوا جراء سقوط صواريخ
20 :08
الخطوط الكندية: إلغاء الرحلات من كندا إلى إسرائيل ودبي حتى 22 اذار
19 :58
هيئة البث الإسرائيلية: استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع نيسان المقبل
19 :51
الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على أطراف بلدة دير سريان - مرجعيون
19 :47
مسؤول أميركي للجزيرة: ارتفاع عدد الإصابات الحرجة في صفوف القوات الأميريكة من 5 إلى 18 جراء الهجمات الإيرانية
19 :45
وزارة الصحة: 52 شهيد وإصابة 154 آخرين في الغارات الإسرائيلية منذ أمس
-
