كواليس - اجتماع بين مرجعية ووزير على هامش جلسة الحكومة
02 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
عُقِد بعيداً عن الأضواء وعلى هامش جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم في بعبدا، اجتماع بين مرجعية رئاسية ووزير على صِلة وعلاقة جيدة بين مرجعيتين رفيعتين، وذلك للتنسيق حول قرارات الحكومة حول الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان خلال اليومين الماضيين.
Just in
18 :46
المنار: بيان لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد قليل
18 :46
الحرس الثوري الإيراني: أصبنا القاعدة الأميركية عريفجان في الكويت على مرحلتين بواسطة 12 طائرة مسيرة
18 :43
القيادة المركزية الأميركية: حاملة الطائرات الوحيدة التي غرقت هي شهيد باقري وهي حاملة مسيرات إيرانية
18 :38
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصراً بارزاً في بيروت
18 :35
بالصور - استهداف شقة سكنية في الجناح! تتمة
18 :30
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن موجة جديدة من الهجمات ووسائل إعلام إيرانية تتحدث عن استخدام صواريخ جديدة
