عُقِد بعيداً عن الأضواء وعلى هامش جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم في بعبدا، اجتماع بين مرجعية رئاسية ووزير على صِلة وعلاقة جيدة بين مرجعيتين رفيعتين، وذلك للتنسيق حول قرارات الحكومة حول الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان خلال اليومين الماضيين.