أفادت"الوكالة الوطنية للإعلام" في زحلة بأن أوتوستراد رياق باتجاه بعلبك من جهة الشرق قطع بسبب استهداف القرض الحسن في حوش الغنم. وتسبب الاستهداف بأضرار كبيرة في الأبنية المحيطة.