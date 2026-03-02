weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

الخارجية الإيرانية: شنت الولايات المتحدة الحرب رغم التقدم المحرز في المفاوضات ولم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها بكل قواتها

  • 02 March 2026
  • 31 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in