هل تقفل المدارس غدًا؟
02 March 2026
18 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان انه "في ظلّ الأوضاع الأمنية الراهنة وحرصاً على سلامة الأسرة التربوية، قررت وزارة التربية والتعليم العالي إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني كافة غداً الثلاثاء، على أن تتابع الوزارة تقييم التطورات في شكل يومي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جهة ثانية أعلنت الوزارة اعتذارها عن عدم استقبال المواطنين وأصحاب المراجعات والمصادقات والمعادلات يوم غد الثلاثاء، نظرا للظروف الأمنية الراهنة .
وتؤكد الوزيرة ريما كرامي إدانة الاعتداءات التي يتعرّض لها لبنان، معلنةً تضامنها مع العائلات النازحة، ووضع لائحة من المدارس الرسمية بتصرّف خطة الاستجابة الوطنية لاستقبالهم وتأمين مراكز إيواء لائقة.
وتدعو الوزارة أفراد الأسرة التربوية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها، متمنّية السلامة لجميع اللبنانيين.
Just in
15 :39
غارة تحذيرية تستهدف الضاحية الجنوبية
15 :39
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم تتمة
15 :35
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت! تتمة
15 :33
رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي: أكثر من 100 طائرة ضمن موجة واحدة شاركت في هجوم ساحق على إيران
15 :30
الخارجية الإيرانية: شنت الولايات المتحدة الحرب رغم التقدم المحرز في المفاوضات ولم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها بكل قواتها
15 :20
كواليس - وزير من "الثنائي" مصدوم.. ويؤيد قرارات الحكومة تتمة
