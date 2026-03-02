الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية رئيس هيئة الاستخبارات في الحزب!
02 March 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية حسين مقلّد رئيس هيئة الاستخبارات في حزب الله في غارة ليلية دقيقة في بيروت.
Just in
-
15 :39
غارة تحذيرية تستهدف الضاحية الجنوبية
15 :39
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم تتمة
15 :35
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت! تتمة
15 :33
رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي: أكثر من 100 طائرة ضمن موجة واحدة شاركت في هجوم ساحق على إيران
15 :30
الخارجية الإيرانية: شنت الولايات المتحدة الحرب رغم التقدم المحرز في المفاوضات ولم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها بكل قواتها
15 :29
هل تقفل المدارس غدًا؟ تتمة
