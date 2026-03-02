خاص - بلديات تتحرّك ميدانيًا لتنظيم النزوح!
-
02 March 2026
-
7 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
خاص tayyar.org
أصدرت بلديات عدة تعاميم تنظيمية لعملية النزوح، دعت فيها اللبنانيين إلى التعاون عند تأجير أو إيواء أي نازحين، عبر إبلاغها بالمعلومات المطلوبة بشكل فوري.
وطلبت البلديات تزويدها بجملة من البيانات الأساسية، أبرزها عنوان واسم المالك أو المؤجّر، وعدد الأشخاص النازحين، وأسماؤهم بالتفصيل، إضافة إلى أرقام هواتفهم والبلدة التي قدموا منها.
كما شددت على ضرورة الإفادة عن الحالة الاجتماعية للنازحين، في إطار تنظيم الاستجابة المحلية ومواكبة التطورات الميدانية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الاحترازية الهادفة إلى تعزيز الجهوزية وضمان سلامة المجتمعات المحلية في المرحلة الراهنة.
-
Just in
-
14 :03
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: " للإخلاء فورًا"! تتمة
-
14 :01
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في أنحاء لبنان بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن تتمة
-
13 :54
بري مصدوم من تصرّف الحزب! تتمة
-
13 :50
غارات مكثفة تستهدف طهران
-
13 :48
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي
-
13 :47
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: حظرٌ فوريّ لنشاطات "الحزب" الأمنية والعسكرية وإلزامه بتسليم سلاحِه! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟
-
بالفيديو: مشهد الغارة العنيفة على دورس في بعلبك
-
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تعلن اليوم الحزب منظمة خارجة عن القانون
-
بيانٌ هامّ لـ"طيران الشرق الأوسط"...
-
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب!
-
بالصور: غارة على الضاحية... وأنباء عن عملية اغتيال!
-
"إلقاء اللوم على إسرائيل".. هذا ما سيفعله الوزيران المقرّبان من الحزب!
-
بيان تحذيري من الأمن العام إلى المواطنين...
-
تهديد إسرائيلي لقاسم: أصبحتَ هدفًا!
-
توتر ونقاش حاد في مجلس الوزراء... ماذا في التفاصيل؟!
-
أدرعي إلى سكان لبنان: لا تعودوا إلى منازلكم!
-
إخلاء مستشفى ومخفرين... ماذا يحصل؟!
-
هذا ما كُشف عن مخزون المحروقات في لبنان!
-
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا...
-
استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية!
-
منشور لوهّاب... ماذا قال؟
-
خطان ساخنان للطوارئ... في البقاع!
-
بالصور: غارات عنيفة!
-
إليكم الطرقات التي تشهد زحمة خانقة...
-
الحريري يعلّق على اطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية
-
-
Just in
-
14 :03
إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: " للإخلاء فورًا"! تتمة
-
14 :01
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في أنحاء لبنان بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن تتمة
-
13 :54
بري مصدوم من تصرّف الحزب! تتمة
-
13 :50
غارات مكثفة تستهدف طهران
-
13 :48
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي
-
13 :47
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: حظرٌ فوريّ لنشاطات "الحزب" الأمنية والعسكرية وإلزامه بتسليم سلاحِه! تتمة