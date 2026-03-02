خاص tayyar.org



أصدرت بلديات عدة تعاميم تنظيمية لعملية النزوح، دعت فيها اللبنانيين إلى التعاون عند تأجير أو إيواء أي نازحين، عبر إبلاغها بالمعلومات المطلوبة بشكل فوري.

وطلبت البلديات تزويدها بجملة من البيانات الأساسية، أبرزها عنوان واسم المالك أو المؤجّر، وعدد الأشخاص النازحين، وأسماؤهم بالتفصيل، إضافة إلى أرقام هواتفهم والبلدة التي قدموا منها.

كما شددت على ضرورة الإفادة عن الحالة الاجتماعية للنازحين، في إطار تنظيم الاستجابة المحلية ومواكبة التطورات الميدانية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الاحترازية الهادفة إلى تعزيز الجهوزية وضمان سلامة المجتمعات المحلية في المرحلة الراهنة.