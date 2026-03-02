استهدفت غارة إسرائيلية محيط ملعب الراية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكشف الجيش الإسرائيلي: "نفذنا عملية عسكرية دقيقة استهدفت أحد كبار عناصر الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت."



وأفادت القناة 14 الاسرائيلية أنّ "نعيم قاسم ليس مستهدفا في هجوم حي ماضي في الضاحية."