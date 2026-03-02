صدر عن مكتب شوؤن الاعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

"في سياق المتابعة التقنية لنشاط التطبيقات المشبوهة تبين وجود تطبيق باسم لعبة (غرفة ونص) مستخدم من قبل عدد من اللبنانيين ومدرج على متاجر التطبيقات للهواتف التي تستخدم نظامي IOS و ANDROID وهذا التطبيق تم تطويره من فريق التطوير في شركة " PARTY POOPERS " الإسرائيلية وهي شركة تطوير برامج مخصص للأجهزة الهاتفية مقرها تل ابيب كما ان تطبيق ( غرفة ونص ٢) تم تحديثه بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ ويوجد نسخة منه باللغة العبرية.

خلال التوسع بالبحث عن تطبيقات إضافية عائدة الشركة "PARTY POOPERS" الإسرائيلية على نظامي IOS و ANDROID تبين وجود التطبيقات التالية:

Room and a half survivor

Arcade heaven

Kitchen swipe

غرفة ونص 2 .

Roadbusters- Mini games party

Redgunnig hoo

Room and a half

لذا تحذر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر استخدام التطبيقات المشار اليها اعلاه واي تطبيقات او العاب تابعة للعدو الإسرائيلي من اجل حماية معلوماتهم وخصوصياتهم".