كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:

"عاجل !! إلى سكان لبنان الذين أخلوا منازلهم الليلة الماضية حفاظًا على سلامتهم: غارات جيش الدفاع مستمرة فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم - لا تعودوا إلى منازلكم!"

#عاجل ‼️ إلى سكان لبنان الذين أخلوا منازلهم الليلة الماضية حفاظًا على سلامتهم: غارات جيش الدفاع مستمرة فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم - لا تعودوا إلى منازلكم! pic.twitter.com/IKpK0GiJUD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2026