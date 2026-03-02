أفادت معلومات أنّ موظفي مستشفى ميس الجبل الحكومي غادروا المستشفى بعد تلقيهم تهديدات على هواتفهم.



كما عملت قوى الأمن الداخلي إلى إخلاء مخفري حولا وميس الجبل.