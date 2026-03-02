كتب نقيب اصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس على منصة "إكس":

"نطمئن جميع اللبنانيين، بأن مخزون المحروقات متوافر في الاسواق المحلية بكميات كافية، وان عمليات التسليم من مستودعات الشركات المستوردة الى الموزعين والمحطات يسير بشكل طبيعي منذ الصباح الباكر. نتمنى على الجميع التعامل مع تعبئة خزانات سياراتهم من المحطات بوتيرة عادية جدا".