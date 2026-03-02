هذا ما كُشف عن مخزون المحروقات في لبنان!
02 March 2026
2 days ago
source: tayyar.org
كتب نقيب اصحاب المحطات الدكتور جورج البراكس على منصة "إكس":
"نطمئن جميع اللبنانيين، بأن مخزون المحروقات متوافر في الاسواق المحلية بكميات كافية، وان عمليات التسليم من مستودعات الشركات المستوردة الى الموزعين والمحطات يسير بشكل طبيعي منذ الصباح الباكر. نتمنى على الجميع التعامل مع تعبئة خزانات سياراتهم من المحطات بوتيرة عادية جدا".
11 :13
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:
- على وكلاء النظام الإيراني الموجودين في لبنان مغادرته بشكل فوري
- سنتقدم في مراحل المعركة في الأيام المقبلة
11 :08
مصدران إيرانيان لـ"رويترز": مجتبى خامنئي نجا من الهجوم على إيران ويُنظَر إليه من قبل المؤسسة الحاكمة على أنه المرشد الأعلى المحتمل القادم
11 :08
غارة إسرائيلية استهدفت في البقاع جرد شمسطار - وادي أم علي
11 :05
إخلاء مبنى في عين الرمانة... ومبنى آخر يسكنه نائب! تتمة
11 :03
غارات إسرائيلية تستهدف جرد بوداي في البقاع
10 :51
غارات إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي أرزون وشحور وبلدات الطيري والجميجمة وأرنون
الجيش والحزب على كفّ عفريت: القرار "التوريطة"
بالصورة: تقدّم إسرائيلي جنوبًا... ماذا في التفاصيل؟
لماذا لم يستقل «الحزب» من الحكومة بعدما حظّرت نشاطه العسكري؟
الحزب أمام إشكالية العلاقة بطهران
بالصور: إنذاران عاجلان للإخلاء في الضاحية الجنوبية!
معلومات tayyar.org: لا تهديد لاي مبنى في بعبدا
إخلاء قصر العدل في بعبدا فوراً!
إنذار اسرائيلي عاجل لسكان مبنى في حي الليلكي في الضاحية!
حصيلة مجزرة بعلبك: 6 شهداء و15 جريحًا ومفقودَين
انذار اسرائيلي جديد باستهداف مبنى في الحدث!
تمهيد إسرائيلي لتوغل بري في الجنوب!
إنذار اسرائيلي عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت!
دون إنذار.. مجزرة إسرائيلية في بعلبك
بالفيديو: غارة اسرائيلية على فندق في بعبدا!
إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية…
استهدافُ فندق في الحازمية ومُجمع سكنيّ في بعلبك
ماكرون يحذر إسرائيل من خطأ استراتيجي
الجمهورية: تأجيل الانتخابات
الأنباء الكويتية: عون: حظر النشاطات المخالفةلا رجوع عنه
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026
مجموعة موانئ أبوظبي تؤكد استمرارية الأعمال عبر جميع عملياتها
04 March 2026
إخلاء مبنى في عين الرمانة... ومبنى آخر يسكنه نائب!
04 March 2026
استمرار إقفال الجامعة اللبنانية حتى هذا التاريخ...
04 March 2026
حرب الخليج وعضّ الأصابع في أسواق الطاقة
04 March 2026
الجيش والحزب على كفّ عفريت: القرار "التوريطة"
04 March 2026
بالصورة: تقدّم إسرائيلي جنوبًا... ماذا في التفاصيل؟
04 March 2026
لماذا لم يستقل «الحزب» من الحكومة بعدما حظّرت نشاطه العسكري؟
04 March 2026
الحزب أمام إشكالية العلاقة بطهران
04 March 2026
بالصور: إنذاران عاجلان للإخلاء في الضاحية الجنوبية!
04 March 2026
معلومات tayyar.org: لا تهديد لاي مبنى في بعبدا
04 March 2026