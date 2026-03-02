كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على منصّة "إكس":

"ندعو جميع اللبنانيين للتضامن لتخفيف الأضرار وإستقبال الأخوة النازحين من الجنوب والضاحية. أيّام عصيبة تنتظرنا. كان لبنان بغنى عن دخول هذه المعمعة".