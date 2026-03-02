أعلن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ما يلي:

الى اهلنا في البقاع: لقد تم وضع الخطين الساخنين التابعين للجنة إدارة مخاطر الكوارث والازمات وذلك إلى كل من هو بحاجة إلى مركز إيواء التواصل على الأرقام التالية:

08/808211

81/479342