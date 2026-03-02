الحريري يعلّق على اطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية
02 March 2026
2 days ago
source: tayyar.org
صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان التالي:
إطلاق حزب الله لصواريخ من الأراضي اللبنانية تصرف غير مسؤول عرض حياة اللبنانيين لمخاطر جسيمة، وزج بلبنان في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، من دون أي اعتبار لمصلحة الدولة أو شعبها ، وقد جاءت النتائج فورية وخطيرة، إذ ردت إسرائيل مباشرة بسلسلة غارات استهدفت الجنوب والضاحية والبقاع، ما ادى إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم بحثا عن الأمان، وأعاد مشاهد القلق والخوف إلى حياة اللبنانيين الذين أنهكتهم حروب الاسناد.
أعلن وقوفي الكامل خلف الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأقول بوضوح إن الوقت قد حان ليتصرف حزب الله على أساس أن لبنان وطن لجميع أبنائه، لا ساحة لتصفية الحسابات او الأجندات الخارجية. ان قرار السلم والحرب هو حق حصري للسلطة السياسية المتمثلة بالحكومة اللبنانية، وأي تجاوز لهذا المبدأ الدستوري يشكل اعتداء على سيادة الدولة ويحمل البلاد والعباد عواقب لا طاقة لها على تحملها.
Just in
09 :54
الجيش الاسرائيلي: إنذار عاجل لسكان مبنى في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
09 :51
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المطلة بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان
09 :36
إخلاء قصر العدل في بعبدا فوراً! تتمة
09 :28
غارة إسرائيلية تحذيرية على المبنى المهدَّد في منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت
09 :27
الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز تتمة
09 :22
رئيس الوزراء الكندي: نندد بالضربات التي شنتها إيران على المدنيين والبنى التحتية المدنية في أنحاء الشرق الأوسط
إخلاء قصر العدل في بعبدا فوراً!
إنذار اسرائيلي عاجل لسكان مبنى في حي الليلكي في الضاحية!
حصيلة مجزرة بعلبك: 6 شهداء و15 جريحًا ومفقودَين
انذار اسرائيلي جديد باستهداف مبنى في الحدث!
تمهيد إسرائيلي لتوغل بري في الجنوب!
إنذار اسرائيلي عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت!
دون إنذار.. مجزرة إسرائيلية في بعلبك
بالفيديو: غارة اسرائيلية على فندق في بعبدا!
إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية…
استهدافُ فندق في الحازمية ومُجمع سكنيّ في بعلبك
ماكرون يحذر إسرائيل من خطأ استراتيجي
الجمهورية: تأجيل الانتخابات
الأنباء الكويتية: عون: حظر النشاطات المخالفةلا رجوع عنه
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026
الأخبار: إسرائيل تعترف: "الحزب" أحبط ضربة استباقية
سكاي نيوز عربية: الجيش السوري يعزز انتشاره على الحدود مع لبنان والعراق
كم بلغت حصيلة شهداء العدوان حتى الأن؟
" استهداف ثكنة كيلع ".. بيان من " الحزب"!
الموقوفون على حاجز الأولي.. من هم؟
إخلاء قصر العدل في بعبدا فوراً!
04 March 2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز
04 March 2026
سر المكالمة الحاسمة".. هكذا اتخذ ترامب ونتنياهو قرار الحرب
04 March 2026
إنذار اسرائيلي عاجل لسكان مبنى في حي الليلكي في الضاحية!
04 March 2026
حصيلة مجزرة بعلبك: 6 شهداء و15 جريحًا ومفقودَين
04 March 2026
انذار اسرائيلي جديد باستهداف مبنى في الحدث!
04 March 2026
تقرير يكشف خفايا العملية التي أنهت حياة خامنئي
04 March 2026
تمهيد إسرائيلي لتوغل بري في الجنوب!
04 March 2026
إنذار اسرائيلي عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت!
04 March 2026
دون إنذار.. مجزرة إسرائيلية في بعلبك
04 March 2026