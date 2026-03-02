صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان التالي:



إطلاق حزب الله لصواريخ من الأراضي اللبنانية تصرف غير مسؤول عرض حياة اللبنانيين لمخاطر جسيمة، وزج بلبنان في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، من دون أي اعتبار لمصلحة الدولة أو شعبها ، وقد جاءت النتائج فورية وخطيرة، إذ ردت إسرائيل مباشرة بسلسلة غارات استهدفت الجنوب والضاحية والبقاع، ما ادى إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم بحثا عن الأمان، وأعاد مشاهد القلق والخوف إلى حياة اللبنانيين الذين أنهكتهم حروب الاسناد.



أعلن وقوفي الكامل خلف الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأقول بوضوح إن الوقت قد حان ليتصرف حزب الله على أساس أن لبنان وطن لجميع أبنائه، لا ساحة لتصفية الحسابات او الأجندات الخارجية. ان قرار السلم والحرب هو حق حصري للسلطة السياسية المتمثلة بالحكومة اللبنانية، وأي تجاوز لهذا المبدأ الدستوري يشكل اعتداء على سيادة الدولة ويحمل البلاد والعباد عواقب لا طاقة لها على تحملها.

