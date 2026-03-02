أفادت غرفة التحكم المروري أنّ "حركة المرور خانقة على طريق البص مفرق العباسية صور وصولًا للقاسمية وعلى أوتوستراد النبطية وصولًا للزهراني وعلى أوتوستراد الزهراني صيدا وعلى الطريق البحرية وصولًا إلى الرميلة."