صدر عن رئاسة الحكومة ما يلي:



"توضيح أنّ لائحة المراكز الـ٣٥٢ التي يتمّ التداول بها لم تُفتح جميعها، بل إنّ وحدة إدارة الكوارث ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية تنسّق مع المحافظين.



وحتى الساعة، فُتحت جميع المراكز في محافظة الجنوب، وقضاء حاصبيا، ومحافظة بيروت؛ فيما تُفتح تباعاً مراكز أخرى في سائر المحافظات، وسيتمّ نشرها تباعاً من قبل وحدة إدارة الكوارث.



أمّا محافظة جبل لبنان، فحتى الساعة ٨:٣٠ صباحاً:

1.مدرسة كيفون الرسمية

2.ثانوية شويفات الرسمية

3.ثانوية جون المختلطة

4.ثانوية عيتات الرسمية المختلطة

5.مدرسة بشتفين المتوسطة الرسمية المختلطة

6.مدرسة باتر الرسمية المتوسطة المختلطة

7.البساتين المتوسطة الرسمية المختلطة – عاليه

8.برجا الديماس المختلطة المتوسطة الرسمية

9.درعون الرسمية المتوسطة المختلطة

10.ثانوية العبادية الرسمية

11.ثانوية الحدت الرسمية – بعبدا

12.الجية الأولى المختلطة المتوسطة الرسمية

13.مدرسة عرمون الرسمية

14.عيناب المختلطة الرسمية

15.شحيم الرسمية الثانية – الفرع الفرنسي

16.عبيه الرسمية المتوسطة المختلطة

17.نيحا الشوف المتوسطة الرسمية المختلطة

18.مدرسة شحيم الأولى

19.مدرسة شحيم الثالثة

20.مهنية شحيم

21.مهنية الدكوانة

22.سبنيه الرسمية المختلطة".