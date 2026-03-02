موقف مرتقب "عالي السقف" لمجلس الوزارء؟!
02 March 2026
24 mins ago
source: tayyar.org
كشف مراسل OTV عن "موقف مرتقب "عالي السقف" لمجلس الوزارء."
ويلتئم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا.
وكان قد وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمشاركة في الجلسة في قصر بعبدا.
Just in
09 :36
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا... تتمة
09 :31
غارات استهدفت كونين ويحمر
09 :30
رويترز: إغلاق مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
09 :30
الطيران الحربي المعادي أغار على قانا والشعيتية
09 :27
استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية! تتمة
09 :24
منشور لوهّاب... ماذا قال؟ تتمة
02 March 2026
-
02 March 2026
-
02 March 2026
-
02 March 2026
-
02 March 2026
02 March 2026
-
02 March 2026
-
02 March 2026
-
02 March 2026
-
02 March 2026