كشف مراسل OTV عن "موقف مرتقب "عالي السقف" لمجلس الوزارء."



ويلتئم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا.



وكان قد وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمشاركة في الجلسة في قصر بعبدا.