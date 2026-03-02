Tayyar Article
مراكز الايواء في جبل لبنان حتى الساعة 7:30 صباحا...
02 March 2026
36 mins ago
source: tayyar.org
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء مراكز الايواء في جبل لبنان حتى الساعة 7:30 صباحًا.
الجدول مرفق بالصورة.
