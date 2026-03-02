فيديو سقوط طائرة حربية اميركية في الكويت pic.twitter.com/Y7yhoO1NwL — tayyar.org (@tayyar_org) March 2, 2026

الجزيرة: نجاة قائدي الطائرة الحربية التي سقطت pic.twitter.com/TweJ36oWVo — tayyar.org (@tayyar_org) March 2, 2026

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسقوط طائرة حربية اميركية في الكويت. وأفادت قناة الجزيرة عن نجاة قائدي الطائرة الحربية التي سقطت.