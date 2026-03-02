كتب رئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على منصة "إكس": "كنا نبّهنا من حرب اسناد غزة لأنها لن تأتي الّا بالخراب على لبنان وعلى من يقوم بها، ولن تتمكّن من انقاذ غزة، وهكذا كان! ننبّه مجدداً من حرب اسناد ايران لأنّها ستأتي علينا بالمزيد من الخراب دون ان تنقذ ايران. حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين، انه ليس في خدمة ايران…ولا اسرائيل".