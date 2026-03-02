باسيل: حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين... إنه ليس في خدمة إيران ولا إسرائيل
02 March 2026
source: tayyar.org
كتب رئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على منصة "إكس": "كنا نبّهنا من حرب اسناد غزة لأنها لن تأتي الّا بالخراب على لبنان وعلى من يقوم بها، ولن تتمكّن من انقاذ غزة، وهكذا كان! ننبّه مجدداً من حرب اسناد ايران لأنّها ستأتي علينا بالمزيد من الخراب دون ان تنقذ ايران. حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين، انه ليس في خدمة ايران…ولا اسرائيل".
Just in
08 :04
الوزير شارل الحاج للOTV:
-الله يرحم الشهداء وما في يكون عنا شبه دولة وشفتو شو صار
-ما فيها فئة تاخد قرار عن الدولة
08 :02
رئيس الأركان في الجيش الاسرائيلي:
- لقد أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله ولسنا فقط بالخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم
- يجب الاستعداد لأيام عديدة من القتال ونحن بحاجة إلى استعدادات دفاعية قوية واستعدادات هجومية متواصلة في موجهات من الغارات وطبعًا طيلة الوقت استغلال الفرص العملياتية
08 :00
قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيشارك في جلسة مجلس الوزراء
07 :59
السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي: حزب الله أتاح اختبار "القبة الحديدية الليزرية" الجديدة بنجاح ودخلت الملجأ مرتين وممتن للابتكار الإسرائيلي
07 :58
الرئيس عون يلتقي الرئيس سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
07 :57
في لبنان: 31 شهيدًا و149 حريحًا في حصيلة أولية! تتمة
-
