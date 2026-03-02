

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تحاول سفارات غربية معرفة معنى الفارق بين التزام حركات المقاومة بطبيعة وحدود دورها في الرد على اغتيال الإمام علي الخامنئي، والإشارة إلى أن مريديه كمرجع ديني سيقولون كلمتهم بمعزل عن أي هويات حزبية أو فصائلية والتساؤل عما إذا كان هذا يعني عمليات فردية ينفذها مريدون للإمام انتقاماً لدمه تستهدف مصالح أميركية وإسرائيلية عبر العالم على طريقة الذئاب المنفردة، وتحاول هذه السفارات رصد حقيقة ما يترتب على اغتيال الخامنئي لجهة تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية حول خيار الحرب أو تصدّعها، كما تفترض واشنطن وتل أبيب في ظل ما تظهره الصور والتقارير عن تظاهرات حاشدة مؤيدة للحرب والتصعيد وغياب أي أصوات معارضة في الداخل الإيراني، وبروز دعوات لمعاملة كل تناغم مع أهداف الحرب باعتباره خيانة تستوجب المحاكمة الميدانيّة للعملاء في زمن الحرب.



كواليس

يقول خبراء استراتيجيون يتابعون مسار الحرب في المنطقة إنه إذا واصلت إيران إطلاق كميات ونوعيات وازنة من الصواريخ لأسبوع فإن السؤال سوف يبدأ عن الصمود بين طرفي الحرب، ومَن يملك القدرة على تحمل الخسائر والمضي قدماً ومَن يملك مخزوناً أكبر لمواصلة الحرب، إيران وصواريخها الهجوميّة أم “إسرائيل” ودفاعاتها الجويّة. ومع نهاية الأسبوع الثاني من الصمود الإيراني ومواصلة إطلاق الصواريخ سوف يكون السؤال متى ينفد مخزون صواريخ الدفاع الجوي الأميركي الإسرائيلي وتنتقل إيران إلى الضربات الأشد إيلاماً ويصبح على من بدأ الحرب البحث عن مخارج لإيقافها.











اللواء: أسرار



لغز

ربط مرجع رسمي موافقته على التمديد للمجلس النيابي بتحقيق شرطين: أن يأتي مشروع قانون التمديد من الحكومة، والتعهد بتعديل قانون الإنتخابات أو التوصل إلى وضع قانون جديد!





غمز

تحاول كتل نيابية التنصُّل من مسؤولية التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين، رغم الموافقة الضمنية على هذه الخطوة التي يعتبرها بعض النواب بمثابة «هدية من السماء»!





همس

جرت مشاورات سريعة بين الرؤساء الثلاثة تركزت على تحصين الموقف اللبناني الرسمي القاضي بضرورة النأي بالنفس عن الحرب الدائرة في المنطقة، تجنباً لزجّ لبنان في مواجهة جديدة!











نداء الوطن: أسرار



اعتبرت مصادر دبلوماسية أن من التداعيات "الإيجابية" لِما يجري في المنطقة، عودة التماسك بين الدول العربية، ولا سيما الخليجية منها، والتي كانت على خلاف في بعض الملفات.



امتعاض كبير في الدوائر العقارية لا سيما في جبل لبنان وتحديدًا في بعبدا وجونيه والمتن الشمالي، بسبب إجراءات مع الموظفين، من شأنها عرقلة الأعمال، ولم تنفع الشكاوى التي رُفعت إلى وزارة المالية، ويدرس موظفون تقديم استقالات جماعية خصوصًا أن دوائر في مناطق أخرى "معفية" من هذه الإجراءات.



أبلغت شركتا الترابة هولسيم والترابة الوطنية الموظفين بأنهم في إجازة سنوية من تاريخ 13 آذار حتى نهايته وفي حال عدم صدور تراخيص رسمية ستنتهي عندها عقود العمل لأكثر من 700 موظف وفق القوانين المرعية الإجراء.