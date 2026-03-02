أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2026
02 March 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
تحاول سفارات غربية معرفة معنى الفارق بين التزام حركات المقاومة بطبيعة وحدود دورها في الرد على اغتيال الإمام علي الخامنئي، والإشارة إلى أن مريديه كمرجع ديني سيقولون كلمتهم بمعزل عن أي هويات حزبية أو فصائلية والتساؤل عما إذا كان هذا يعني عمليات فردية ينفذها مريدون للإمام انتقاماً لدمه تستهدف مصالح أميركية وإسرائيلية عبر العالم على طريقة الذئاب المنفردة، وتحاول هذه السفارات رصد حقيقة ما يترتب على اغتيال الخامنئي لجهة تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية حول خيار الحرب أو تصدّعها، كما تفترض واشنطن وتل أبيب في ظل ما تظهره الصور والتقارير عن تظاهرات حاشدة مؤيدة للحرب والتصعيد وغياب أي أصوات معارضة في الداخل الإيراني، وبروز دعوات لمعاملة كل تناغم مع أهداف الحرب باعتباره خيانة تستوجب المحاكمة الميدانيّة للعملاء في زمن الحرب.
كواليس
يقول خبراء استراتيجيون يتابعون مسار الحرب في المنطقة إنه إذا واصلت إيران إطلاق كميات ونوعيات وازنة من الصواريخ لأسبوع فإن السؤال سوف يبدأ عن الصمود بين طرفي الحرب، ومَن يملك القدرة على تحمل الخسائر والمضي قدماً ومَن يملك مخزوناً أكبر لمواصلة الحرب، إيران وصواريخها الهجوميّة أم “إسرائيل” ودفاعاتها الجويّة. ومع نهاية الأسبوع الثاني من الصمود الإيراني ومواصلة إطلاق الصواريخ سوف يكون السؤال متى ينفد مخزون صواريخ الدفاع الجوي الأميركي الإسرائيلي وتنتقل إيران إلى الضربات الأشد إيلاماً ويصبح على من بدأ الحرب البحث عن مخارج لإيقافها.
اللواء: أسرار
لغز
ربط مرجع رسمي موافقته على التمديد للمجلس النيابي بتحقيق شرطين: أن يأتي مشروع قانون التمديد من الحكومة، والتعهد بتعديل قانون الإنتخابات أو التوصل إلى وضع قانون جديد!
غمز
تحاول كتل نيابية التنصُّل من مسؤولية التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين، رغم الموافقة الضمنية على هذه الخطوة التي يعتبرها بعض النواب بمثابة «هدية من السماء»!
همس
جرت مشاورات سريعة بين الرؤساء الثلاثة تركزت على تحصين الموقف اللبناني الرسمي القاضي بضرورة النأي بالنفس عن الحرب الدائرة في المنطقة، تجنباً لزجّ لبنان في مواجهة جديدة!
نداء الوطن: أسرار
اعتبرت مصادر دبلوماسية أن من التداعيات "الإيجابية" لِما يجري في المنطقة، عودة التماسك بين الدول العربية، ولا سيما الخليجية منها، والتي كانت على خلاف في بعض الملفات.
امتعاض كبير في الدوائر العقارية لا سيما في جبل لبنان وتحديدًا في بعبدا وجونيه والمتن الشمالي، بسبب إجراءات مع الموظفين، من شأنها عرقلة الأعمال، ولم تنفع الشكاوى التي رُفعت إلى وزارة المالية، ويدرس موظفون تقديم استقالات جماعية خصوصًا أن دوائر في مناطق أخرى "معفية" من هذه الإجراءات.
أبلغت شركتا الترابة هولسيم والترابة الوطنية الموظفين بأنهم في إجازة سنوية من تاريخ 13 آذار حتى نهايته وفي حال عدم صدور تراخيص رسمية ستنتهي عندها عقود العمل لأكثر من 700 موظف وفق القوانين المرعية الإجراء.
Just in
08 :04
الوزير شارل الحاج للOTV:
-الله يرحم الشهداء وما في يكون عنا شبه دولة وشفتو شو صار
-ما فيها فئة تاخد قرار عن الدولة
08 :02
رئيس الأركان في الجيش الاسرائيلي:
- لقد أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله ولسنا فقط بالخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم
- يجب الاستعداد لأيام عديدة من القتال ونحن بحاجة إلى استعدادات دفاعية قوية واستعدادات هجومية متواصلة في موجهات من الغارات وطبعًا طيلة الوقت استغلال الفرص العملياتية
08 :00
قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيشارك في جلسة مجلس الوزراء
07 :59
السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي: حزب الله أتاح اختبار "القبة الحديدية الليزرية" الجديدة بنجاح ودخلت الملجأ مرتين وممتن للابتكار الإسرائيلي
07 :58
الرئيس عون يلتقي الرئيس سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
07 :57
في لبنان: 31 شهيدًا و149 حريحًا في حصيلة أولية! تتمة
-
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يستهدف كل الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية
الأنباء الكويتية: تعليق المدارس في بعبدا ومحيط الضاحية الجنوبية
روسيا اليوم: حزب الله يطلق رشقات جديدة من لبنان باتجاه إسرائيل وانفجارات ضخمة تهز تل أبيب والمركز
الشرق الأوسط السعودية: غارات عنيفة على لبنان بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ نحو شمال إسرائيل
لبنان: عدوان إسرائيلي واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب
الأخبار: رسالة تهديد أميركية: مصير لبنان رهن حياده | سلطة الوصاية تعيش وهم «حصرية قرار السلم والحرب»
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تستهدف قيادات بحزب الله في بيروت
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 53 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم فورا
افيخاي ينشر.. إنذارات بالإخلاء !
باسيل: " حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين "!
عملية إغتيال في الضاحية؟!
إطلاق صواريخ من لبنان؟!
وزير سابق :" قلة أخلاق وذوق..." !
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
هل تقفل المدارس غداً؟
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
All news
-
-
في لبنان: 31 شهيدًا و149 حريحًا في حصيلة أولية!
-
02 March 2026
-
إخلاء مبنى بعد اتّصال تحذيريّ!
02 March 2026
-
بالصورة- أميركا لرعاياها: غادروا لبنان!
-
02 March 2026
-
بالفيديو - سقوط طائرة حربية اميركية في الكويت ونجاة القائد!
-
02 March 2026
-
باسيل: حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين... إنه ليس في خدمة إيران ولا إسرائيل
02 March 2026
-
إستشهاد نحو 20 شخصا في حصيلة أولية جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان
02 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2026
02 March 2026
-
مصادر الحدث: اغتيالُ النائب محمد رعد
02 March 2026
-
وزارة التربية: إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني
02 March 2026
-
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يستهدف كل الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية
02 March 2026