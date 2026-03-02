الشرق الأوسط السعودية: غارات عنيفة على لبنان بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ نحو شمال إسرائيل
الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب:
شنت إسرائيل غارات على مناطق لبنانية عدة ليل الأحد الاثنين، وفق ما افاد الإعلام الرسمي، بعدما أعلن «حزب الله» أنه أطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد علي خامنئي.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسؤولين كبارا من «حزب الله» في بيروت وفي جنوب لبنان، وأوضح في بيان «ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات باتجاه دولة إسرائيل بدأت القوات الإسرائيلية «ضرب أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في كل أنحاء لبنان». وقال الحزب المدعوم من إيران في بيان «دفاعا عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدفت المقاومة الإسلامية (...) بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة».
وهذا أول هجوم يشنه «حزب الله» على إسرائيل منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وأنهى أكثر من عام من الأعمال العدائية بين الجانبين.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن إسرائيل شنت غارات على العديد من المناطق في لبنان، بدءا من الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أفادت الوكالة «بنزوح كبير من الضاحية الجنوبية والجنوب بعد سلسلة الغارات الاسرائيلية».
من جهته، استنكر رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إطلاق الصواريخ.وقال على إكس «أياً كانت الجهة التي تقف وراءها، فإنّ عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل غير مسؤول ومشبوه، ويعرّض امن لبنان وسلامته للخطر ويمنح اسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه». وأضاف «لن نسمح بجر البلاد إلى مغامرات جديدة، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وحماية اللبنانيين».وصرحت السلطات اللبنانية مرارا بأنها لا ترغب في إقحام بلادها في الصراع في المنطقة، والذي بدأ بعد هجوم أميركي إسرائيلي على إيران أثار ردا سريعا من الجمهورية الإسلامية.
06 :33
مصادر الحدث: اغتيالُ النائب محمد رعد
06 :30
لاريجاني: ترامب جرّ المنطقة إلى الفوضى بـ«أوهام باطلة» وهو الآن قلق بشأن سقوط المزيد من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية
06 :28
وزارة التربية: إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني تتمة
06 :24
أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2026 تتمة
06 :14
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لـ53 بلدة في الجنوب والبقاع
06 :07
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يستهدف كل الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية
(وطنية) تتمة
لبنان: عدوان إسرائيلي واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب
الأخبار: رسالة تهديد أميركية: مصير لبنان رهن حياده | سلطة الوصاية تعيش وهم «حصرية قرار السلم والحرب»
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تستهدف قيادات بحزب الله في بيروت
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 53 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم فورا
افيخاي ينشر.. إنذارات بالإخلاء !
باسيل: " حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين "!
عملية إغتيال في الضاحية؟!
إطلاق صواريخ من لبنان؟!
وزير سابق :" قلة أخلاق وذوق..." !
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
هل تقفل المدارس غداً؟
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
وزارة التربية: إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني
