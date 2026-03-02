Tayyar Article
حزب الله: استهدفنا موقعا للدفاع الصاروخي للجيش الإسرائيلي في حيفا
02 March 2026
12 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الاثنن، أنه استهدف بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا.
وقال "حزب الله" في بيان له: "ثأرا للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلما وغدرا على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعا عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدفت المقاومة الإسلامية منتصف ليل الأحد الاثنين الواقع فيه الثاني من مارس 2026 بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة".
وتابع: "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين"
وأضاف "حزب الله" في بيانه: "لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرا من دون أن يلقى رداَ تحذيريا لوقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة"، مردفا: "هذا الرد هو رد دفاعي مشروع وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حدا للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان".
Just in
06 :33
مصادر الحدث: اغتيالُ النائب محمد رعد
06 :30
لاريجاني: ترامب جرّ المنطقة إلى الفوضى بـ«أوهام باطلة» وهو الآن قلق بشأن سقوط المزيد من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية
06 :28
وزارة التربية: إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني تتمة
06 :24
أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 آذار 2026 تتمة
06 :14
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لـ53 بلدة في الجنوب والبقاع
06 :07
الرئيس عون: إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يستهدف كل الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية
(وطنية) تتمة
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تستهدف قيادات بحزب الله في بيروت
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 53 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم فورا
افيخاي ينشر.. إنذارات بالإخلاء !
باسيل: " حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين "!
عملية إغتيال في الضاحية؟!
إطلاق صواريخ من لبنان؟!
وزير سابق :" قلة أخلاق وذوق..." !
بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
هل تقفل المدارس غداً؟
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
