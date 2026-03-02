باسيل: " حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين "!
02 March 2026
02 March 2026
source: tayyar.org
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر موقع اكس:
"كنا نبّهنا من حرب اسناد غزّة لأنّها لن تأتي الّا بالخراب على لبنان وعلى من يقوم بها، ولن تتمكّن من انقاذ غزّة، وهكذا كان! ننبّه مجدداً من حرب اسناد ايران لأنّها ستأتي بمزيد من الخراب دون ان تنقذ ايران. حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين، انه ليس في خدمة ايران…ولا اسرائيل"
Just in
04 :52
رئيس مجلس الوزراء يدعو لعقد جلسة طارئة في القصر الجمهوري عند الساعة الثامنة صباحا
04 :48
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة وادي جيلو جنوبي لبنان
04 :48
وزير الداخلية عقد اجتماعا مع مدير عام قوى الامن واعطى التوجيهات اللازمة لتسهيل حركة السير أمام الأهالي النازحين
04 :47
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة شمال الجولان بعد رصد تسلل مسيرة
04 :42
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا لسكان 53 بلدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم فورا (روسيا اليوم) تتمة
04 :41
غارات تستهدف برج قلويه
