كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر موقع اكس:

"كنا نبّهنا من حرب اسناد غزّة لأنّها لن تأتي الّا بالخراب على لبنان وعلى من يقوم بها، ولن تتمكّن من انقاذ غزّة، وهكذا كان! ننبّه مجدداً من حرب اسناد ايران لأنّها ستأتي بمزيد من الخراب دون ان تنقذ ايران. حيّدوا لبنان واتركوه وطناً للبنانيين، انه ليس في خدمة ايران…ولا اسرائيل"