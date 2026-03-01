بعد إغتيال الخامنئي .. بيانٌ من " الحزب "!
01 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
أصدر " حزب الله" البيان التالي :
" تعزية باستشهاد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي :
بسم الله الرحمن الرحيم
"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"
صدق الله العلي العظيم
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"
"هو الشمس التي تبعث الضياء" كما وصفه الإمام الخميني المقدس. سماحة السيد القائد، العبد الصالح، الولي الفقيه، قائد الأمة وملهمها، السيد علي الحسيني الخامنئي، ارتفع إلى رحمة ربه ورضوانه، ليكون أحد أعظم قادة شهداء الأمة على مرّ تاريخها الحافل بالشهادة، قائدًا مجاهدًا مؤمنًا مضحيًا شجاعًا، وصاحب بصيرة نافذة وحكمة بالغة، ليلتحق بالقافلة النورانية المباركة في المسيرة الإلهية الممتدة من رسول الله محمد (ص)، وجدّيه أمير المؤمنين شهيد المحراب، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، وسيد الشهداء الإمام الحسين (ع).
لقد ترجّل السيد القائد علي الخامنئي عن صهوة جهاده بعد عمر طويل مبارك، قضاه في خدمة المستضعفين والمظلومين في جبهات الحق ضدّ الباطل في أنحاء مختلفة من العالم، وكانت قضية تحرير فلسطين ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم القضية المركزية التي بذل في سبيلها كل غالٍ ونفيس من أرواح مطهّرة وأنفس زكية من إخوانه القادة المجاهدين، وإمكانات هائلة من بركات وخيرات الثورة العظيمة والجمهورية الإسلامية المباركة.
لقد استشهد السيد القائد الخامنئي علي أيدي أشقى أشقياء هذا الزمان من الإرهابيين الإسرائيليين والأميركيين في شهر رمضان المبارك، تأسّيًا بجدّه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، بعد أن وطّد أركان الجمهورية الإسلامية، وثبّت ركائزها، وجعلها دولة مقتدرة وعزيزة منتصرة وحاضرة بقوة في كل ميادين العلم والعمل والجهاد والمقاومة، ونقلها من نصر إلى نصر ومن عزٍّ إلى عزّ.
إننا نعزي صاحب العصر والزمان (عج)، والمراجع العظام، والحوزات العلمية والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة والشعب الإيراني العظيم الصابر والثابت والمجاهد، والأمة الإسلامية جمعاء، وأحرار ومستضعفي العالم، والأخوة الأعزاء في حكومة الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإسلامي والبرلمان الإيراني، وعائلته الشريفة المباركة المضحية والصابرة.
إننا إذ نبارك لسماحة السيد القائد علي الحسيني الخامنئي شهادته المباركة والفوز العظيم بنيله أرفع الأوسمة الإلهية، وهو يقارع أعداء الحق والدين والإنسانية في ميدان الجهاد والمقاومة، ونعزي ونبارك بأخوته الشهداء الذين ارتقوا معه إثر الغارات الأميركية الصهيونية الغادرة على العاصمة الإيرانية طهران.
إن حزب الله قيادة ومجاهدين ومجتمعًا مقاومًا مؤمنًا صابرًا وصامدًا يؤكد عهده الثابت والأبدي للسيد القائد الشهيد، ولسيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، ولسيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، وللشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، ولكل الشهداء، أن يواصل جهاده ومقاومته، وأن يقف بقوة وثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وحرسًا ثوريًا وجيشًا وشعبًا كما عهده في كل الاستحقاقات والملمات لدحر المستكبرين والطغاة المعتدين حتى تحقيق النصر النهائي الكامل. "
Just in
22 :53
وزارة الصحة الإيرانية: إخلاء مستشفى غاندي في طهران من المرضى إثر استهدافها بهجوم صاروخي
22 :52
الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا ۲۰ مسيرة من طراز هرمس و2 من طراز أم كيو 9 منذ بداية الحرب
22 :46
قناة 12 الإسرائيلية: إصابة 5 أشخاص في موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في القدس
22 :44
رئيس الأركان "الإسرائيلي": أمامنا أيام طويلة من المعركة
22 :43
اشتباكات في محيط المنطقة الخضراء ببغداد ومحاولات لاقتحام السفارة الأميركية
22 :34
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران اتجاه "إسرائيل"
Other stories
-
خاص - إجراءات وقائية في عوكر!
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق بعض مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
هل تقفل المدارس غداً؟
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
عناوين الصحف ليوم الأحد 1 آذار 2026
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: إسرائيل ليست في وارد التصعيد ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية
الأنباء الكويتية: اللبنانيون سارعوا إلى ملء خزانات سياراتهم بالوقود
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد
