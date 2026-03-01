weather logo
Tayyar Article

وسائل إعلام إسرائيلية: حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" تُنهي انتشارها في بحر البلطيق وتتجه إلى شرق المتوسط على خلفية الحرب مع إيران

  • 01 March 2026
  • 2 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

