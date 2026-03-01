weather logo
القيادة المركزية الأميركية: شنت قاذفات الشبح الأميركية B-2 والمسلحة بقنابل تزن 2000 رطل الليلة الماضية ضربات على منشآت الصواريخ الباليستية الإيرانية المحصنة

  • 01 March 2026
  • 2 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

